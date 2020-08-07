Заявление президента Белоруссии о том, что в 2014 году Украине следовало воевать за Крым , абсурдно, поскольку противоречит свободной воле населения полуострова, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель . По его словам, крымчане ждали от белорусского лидера признания российского статуса полуострова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что будь он на месте руководства Украины в 2014 году, он начал бы активные боевые действия за Крым против российских властей. Президент республики подчеркнул, что на тот момент у Киева не было желания «защищать свой кусок земли».

Глава комитета по народной дипломатии крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя скандальное заявление Лукашенко, назвал риторику белорусского президента «недружественной». Он подчеркнул, что от главы «братского государства» жители Крыма ожидали понимания их «исторического выбора». Высказывание белорусского президента абсурдно, поскольку он заявил о войне против народа, сделавшего свой цивилизованный выбор, заявил Гемпель.

Он добавил, что главная ошибка Лукашенко, — это делать подобные заявления, предварительно не побывав в Крыму. Если бы глава соседнего государства приехал в Крым, то понял бы, что присоединение Крыма к России — это "закономерный процесс возвращения народа на родину", резюмировал депутат.