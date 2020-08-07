Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России оценили слова Лукашенко о войне за Крым 

Павел Тиунов и ещё 9 35 минут назад
Заявление президента Белоруссии о том, что в 2014 году Украине следовало воевать за Крым, абсурдно, поскольку противоречит свободной воле населения полуострова, заявил РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель. По его словам, крымчане ждали от белорусского лидера признания российского статуса полуострова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что будь он на месте руководства Украины в 2014 году, он начал бы активные боевые действия за Крым против российских властей. Президент республики подчеркнул, что на тот момент у Киева не было желания «защищать свой кусок земли».
Глава комитета по народной дипломатии крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя скандальное заявление Лукашенко, назвал риторику белорусского президента «недружественной». Он подчеркнул, что от главы «братского государства» жители Крыма ожидали понимания их «исторического выбора». Высказывание белорусского президента абсурдно, поскольку он заявил о войне против народа, сделавшего свой цивилизованный выбор, заявил Гемпель.
Он добавил, что главная ошибка Лукашенко, — это делать подобные заявления, предварительно не побывав в Крыму. Если бы глава соседнего государства приехал в Крым, то понял бы, что присоединение Крыма к России — это "закономерный процесс возвращения народа на родину", резюмировал депутат.
Комментарии 682
Политика , Видео , В мире , Юрий Гемпель , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Лукашенко высказался о разговоре с Шойгу
Видео
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение