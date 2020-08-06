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Дегтярев рассказал о планах на ближайшее будущее 

Lenta.ru 1 час назад
Дегтярев рассказал о планах на ближайшее будущее
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о планах на ближайшее время. Он ответил на вопросы журналиста Владимира Соловьева в программе «Полный контакт».
По словам Дегтярева, его планы в том числе направлены на снижение госдолга и поддержку бизнес-сообщества. «Бизнесу нужна четкая перспектива и гарантия. Я вчера встречался с четырьмя организациями, и у всех был один вопрос: буду ли я делить бизнес на своих и чужих? Нет. Такого в регионе не будет. Очень много желающих обращаются к нам. Есть интересные инвестпроекты», — сказал врио губернатора.
В ходе интервью он также отметил, что в крае есть весь необходимый инструментарий для развития малого, среднего и крупного предпринимательства. «Есть ТОСЭР. На нас распространяется режим свободного порта "Владивосток". Нужно просто работать в этом направлении, и поддерживать бизнес-сообщество», — пояснил врио главы региона.
Дегтярев рассказал, что по итогам первых недель были выявлены слабые места в различных секторах экономики Хабаровского края. В решении проблем большое значение играет помощь федерального центра, подчеркнул он. «Помощь федерального правительства раньше была не меньше, чем сейчас. Это и социальная сфера, и национальные проекты. Москва регион не обделяет. На днях мы получили поддержку по выпадающим доходам в бюджет края — 1,3 миллиарда рублей», — сказал он.
По словам политика, он продолжает погружаться в проблематику края. «С дорогами вот беда. Будем постепенно строить, в том числе посредством привлечения федеральных средств», — уточнил Дегтярев.
Он также сказал, что будут приложены все усилия по сокращению государственного долга, который в том числе вырос из-за пандемии коронавируса.
39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.
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Комментарии 1
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Соловьев , Хабаровский Край
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