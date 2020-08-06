Дегтярев рассказал о планах на ближайшее будущее 

По словам Дегтярева, его планы в том числе направлены на снижение госдолга и поддержку бизнес-сообщества. «Бизнесу нужна четкая перспектива и гарантия. Я вчера встречался с четырьмя организациями, и у всех был один вопрос: буду ли я делить бизнес на своих и чужих? Нет. Такого в регионе не будет. Очень много желающих обращаются к нам. Есть интересные инвестпроекты», — сказал врио губернатора.

В ходе интервью он также отметил, что в крае есть весь необходимый инструментарий для развития малого, среднего и крупного предпринимательства. «Есть ТОСЭР. На нас распространяется режим свободного порта "Владивосток". Нужно просто работать в этом направлении, и поддерживать бизнес-сообщество», — пояснил врио главы региона.

Дегтярев рассказал, что по итогам первых недель были выявлены слабые места в различных секторах экономики Хабаровского края. В решении проблем большое значение играет помощь федерального центра, подчеркнул он. «Помощь федерального правительства раньше была не меньше, чем сейчас. Это и социальная сфера, и национальные проекты. Москва регион не обделяет. На днях мы получили поддержку по выпадающим доходам в бюджет края — 1,3 миллиарда рублей», — сказал он.

По словам политика, он продолжает погружаться в проблематику края. «С дорогами вот беда. Будем постепенно строить, в том числе посредством привлечения федеральных средств», — уточнил Дегтярев.

Он также сказал, что будут приложены все усилия по сокращению государственного долга, который в том числе вырос из-за пандемии коронавируса.