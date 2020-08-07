Опрос: более половины россиян доверяют Путину

Согласно данным исследования, скорее не доверяют главе государства 32%, еще 11% затруднились ответить. Как пояснили агентству в фонде, показатели даются в округлении, поэтому сложение целых чисел может давать результат 101% либо, как в нынешнем случае, 99%.

При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 27%, еще 13% затруднились с ответом.

Кроме того, 38% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 45% — скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 45% оценивают хорошо, 20% — плохо, 35% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 31 июля — 2 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность, как заявляется, не превышает 1,9%.