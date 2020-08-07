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56% россиян доверяют Путину, показал опрос 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Опрос: более половины россиян доверяют Путину
Фото: РИА Новости
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выражают 56% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно данным исследования, скорее не доверяют главе государства 32%, еще 11% затруднились ответить. Как пояснили агентству в фонде, показатели даются в округлении, поэтому сложение целых чисел может давать результат 101% либо, как в нынешнем случае, 99%.
При этом 60% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 27%, еще 13% затруднились с ответом.
Кроме того, 38% опрошенных оценивают работу правительства скорее хорошо, 45% — скорее плохо, а 17% затруднились ответить. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 45% оценивают хорошо, 20% — плохо, 35% затруднились ответить.
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, 29% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", 12% поддержали бы КПРФ, еще 12% — ЛДПР, 5% — "Справедливую Россию", 15% отдали бы голос за другую партию, а 7% не пошли бы на выборы.
Опрос "ФОМнибус" проводился 31 июля — 2 августа среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность, как заявляется, не превышает 1,9%.
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Комментарии 8
Политика , Социология , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , Фонд "Общественное мнение" , ЛДПР
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