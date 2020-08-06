Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова отреагировала на «письма счастья» россиянам от Госдепа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Захарова отреагировала на «письма счастья» от Госдепа
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение США заплатить награду до 10 млн долларов за информацию о тех, кто якобы вмешивался в президентские выборы.

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что в четверг утром многие россияне получили «удивительные сообщения» на свои мобильные с предложением 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Также к письму была прикреплена ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

«Что же это за письма счастья? Дело в том, что Госдепартамент США запустил программу «Награда за справедливость», суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами. Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. «Получи», естественно, приукрашено как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды», — пояснила Захарова.

Также она добавила, что посредством своих площадок «американские дипломаты» намерены собирать сведения о якобы имевшем или продолжающемся вмешательстве России в американские выборы.

«Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована СМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных», — отметила дипломат.

Захарова предложила представить «зеркальную ситуацию», если бы МИД России обратился к американским гражданам и объявил сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику.

«Предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне», — заключила представитель МИД.

Напомним, 30 июля госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам запросил в два раза больше денег на борьбу с «российской пропагандой».
Также в специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» говорится, что Соединенные Штаты считают Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия разбаловала Батьку Россия разбаловала Батьку Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!» Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!» Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии
Комментарии
Политика , Майкл Помпео , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , Сенат США , Федеральная служба охраны , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Кипр уничтожил запасы селитры
Кипр уничтожил запасы селитры
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Молодые японцы винят в ядерных бомбардировках русских
Мальчик выжил один в море благодаря фильму
Мальчик выжил один в море благодаря фильму
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение