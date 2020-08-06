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Жириновский предложил сократить президентский срок 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Жириновский предложил сократить президентский срок
Фото: ТАСС
Срок пребывания президента на своем посту нужно сократить до пяти лет. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Рамблер» писал, что ранее в России срок президентских полномочий составлял четыре года. Однако позднее он был увеличен до шести лет.

«Мы предлагаем, чтобы был один срок. Один срок во всех конституциях мира. Запретить второй срок! Везде парламентские республики, а президенту только представительские функции. Голосование только по партийным спискам», — отметил Жириновский.

Политик призвал уменьшить президентский срок в России до 5 лет, а также привел в пример Белоруссию, где сейчас «агония» после 26 лет нахождения у власти Александра Лукашенко.
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Политика , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , ЛДПР , Эхо Москвы
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