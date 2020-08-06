Лукашенко готов выдать Киеву задержанных россиян?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдаст задержанных россиян властям РФ и Украины, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Действовать белорусские силовики будут «в соответствии с законодательством». Ранее выдать «боевиков» просил Лукашенко украинский лидер Владимир Зеленский.

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что Минск намерен выдать Киеву Москве задержанных ранее россиян. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода», беседу с Лукашенко журналист пообещал выложить в сеть позднее.

«Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое», — подчеркнул Гордон.

Он добавил, что «преступники» будут переданы в руки украинского и российского государств. Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил белорусского коллегу выдать «боевиков с Донбасса», имеющих украинское гражданство.

31 июля Белоруссия передала Украине список из 33 задержанных ранее россиян, чтобы проверить, принимали ли они участие в конфликте в Донбассе. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, сотрудники правоохранительных органов страны начали «активно работать со списком».

«Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», — резюмировал глава ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 31 июля, что в Москве рассчитывают на скорейшее прояснение инцидента с задержанием россиян Белоруссией и их освобождение.

«Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», — сказал представитель Кремля.

Российский МИД также заявил, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию, у них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Как отметили в МИД, россиян сопровождала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс и задержалась в Минске, ожидая новых билетов.

Власти Белоруссии имеют все документы, необходимые для установления истины, уточнили в ведомстве. Версия Минска относительно задержания «не выдерживает никакой критики», резюмировали в МИДе.

29 июля белорусское госагентство БелТА сообщило о задержании 33 российских граждан — якобы наемников из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В сообщении агентства также говорится, что «боевики» были задержаны из-за «нехарактерного поведения для российских туристов» в санатории — одеты они были в стиле «милитари» и при этом «воздерживались от употребления алкоголя».

Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК» и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.

«Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию.

5 августа Лукашенко и Зеленский обсудили экстрадицию задержанных граждан России. «Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Белоруссия будет действовать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

МИД РФ за пару дней до беседы украинского и белорусского президентов заявил, что задержание и арест 33 россиян не имеет под собой никаких оснований. Кроме того, этот шаг «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами».

Лукашенко же заявлял, что Россия «напрасно поменяла братские отношения на партнерские».

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, начинается «откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры». При этом Лукашенко критикует политику РФ уже почти год, говоря об «имперских амбициях», а отношения с США укрепляет еще с середины зимы. Госсекретарь Майк Помпео прилетал в Минск и заявил, что Вашингтон с нетерпением ждет партнерских отношений с Белоруссией.