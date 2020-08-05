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Источник: Мишустин во время поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск 

ТАСС 50 минут назад
Мишустин не планирует посещать Хабаровск
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск. Кроме того, в график посещения главой правительства Дальневосточного федерального округа не вошла и окружная столица — Владивосток. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с подготовкой поездки.

"Нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, планирует ли премьер посетить два этих города.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что Мишустин в ближайшее время посетит Дальневосточный федеральный округ. Программа рабочей поездки находится в стадии формирования, добавили в кабмине.
Там также отметили, что все поездки с участием премьера традиционно анонсируются накануне.
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Политика , Михаил Мишустин , Владивосток , Хабаровск
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