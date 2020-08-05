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Москва пригрозила Минску из-за задержанных россиян 

Артём Кульша и ещё 4 13 минут назад
Последствия задержания граждан России в Белоруссии будут печальными. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Сегодня Медведев провел встречу с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». В ходе нее он назвал все, что происходит в Белоруссии, делом самой Белоруссии.
При этом Медведев высказал мнение, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства стала разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, и допустил, что казусы, которые происходят в Белоруссии в последнее время, могут быть попыткой при помощи образа врага добиться политического результата.

«А дальше: "Хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно, разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь". Это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные», — добавил он.

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Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Совет безопасности РФ , Минск , Москва
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