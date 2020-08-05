29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Сегодня Медведев провел встречу с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап». В ходе нее он назвал все, что происходит в Белоруссии, делом самой Белоруссии.

При этом Медведев высказал мнение, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства стала разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии, и допустил, что казусы, которые происходят в Белоруссии в последнее время, могут быть попыткой при помощи образа врага добиться политического результата.