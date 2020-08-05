Раздвоение главной белорусской личности

Даже не знаю правильно ли я определил Александра Григорьевича Лукашенко в качестве главной белорусской личности. Судя по стилю его общения с подчинёнными, белорусским народом и даже конкурентами на выборах, он считает себя и вовсе единственной личностью в Белоруссии

Подчинённым Лукашенко открыто хамит и каждый раз объясняет им, что в то время, как солнце нации и гений, каких не рождало человечество, беспробудно заботится о расцвете Белоруссии и счастье народном, они, недотёпы такие, оказались неспособны понять, что его последнее указание надо было выполнять с точностью до наоборот, а предпоследнее не выполнять вообще. За это они будут жестоко покараны, а наиболее проштрафившиеся даже посажены.

Надежды и чаяния белорусского народа Лукашенко формулирует лично. Народу надо только быстро конспектировать и вовремя (по мере поступления новых указаний и дезавуирования старых) обновлять конспекты, чтобы точно знать, чего он (народ) в данный момент хочет.

Своих конкуренток по президентской кампании Лукашенко небрежно именует «несчастными девчонками». Представляю себе его истерику, если бы они, в ответ назвали бы его злобным старикашкой и начали бы рассуждать о старческой деменции, как центральном свойстве личности их конкурента.

Последнее обращение Лукашенко к народу и национальному собранию Белоруссии представляло из себя жалкое душераздирающее зрелище именно по причине демонстративной сверхамбициозности, за которой зияла интеллектуальная и профессиональная пустота.

Лукашенко объяснил, что «планета катится к пропасти», но в Белоруссии (за исключением отдельных недоработок, некоторых, уже наказанных, чиновников) всё в порядке. Надо понимать, что Белоруссия находится на другой планете, которая к пропасти не катится.

Белоруссия, по словам Лукашенко, только на нефтяных ценах и только за последний год потеряла «из-за России » свыше 600 миллионов долларов, а потери за последние пять лет Лукашенко оценил в более, чем 9 миллиардов долларов. При этом он так и не объяснил, почему при таком невыгодном формате сотрудничества постоянно летал в Россию, требовать финансово-экономической поддержки. Если Белоруссия только теряет от сотрудничества с Россией, то сокращение такого сотрудничества должно быть для Белоруссии благом, но по-лукашенковски почему-то выходит наоборот.

Александр Григорьевич даже договорился до того, что Россия так боится ухода Белоруссии на Запад, что понизила уровень отношений с Минском с «братских», до партнёрских. Вообще-то стратегическое партнёрство является в международных отношениях высшим возможным уровнем сотрудничества, а такое понятие, как «братские» отношения в международном праве отсутствует в принципе. Впрочем, мы прекрасно понимаем, что аморфное «братство» очень выгодно с точки зрения получения от России преференций и помощи, без какого-либо встречного движения. Ведь, если международные отношения никак не определяют «братство», то и обязательства «братьев» друг по отношению к другу отсутствуют. Кстати, Лукашенко такое положение вещей устраивало, пока Белоруссия могла «по-братски» получать, ничего не отдавая. Когда же от неё также потребовали «братской» поддержки, выяснилось, что «братство» это какое-то неправильное.

Лукашенко заявил, что Россия союзник, но при этом своему союзнику он не дал возможности создать в Белоруссии военную базу, а белорусские военные практически не участвуют в мероприятиях ОДКБ вне границ Белоруссии. Кроме того, он обвинил Россию во лжи, голословно заявив, что некие силы в Москве работают на дестабилизацию общественной обстановки в Белоруссии в ходе предвыборной президентской кампании и даже заслали на территорию страны «целых» тридцать человек, которые должны были учинить беспорядки по итогам выборов. Затем, также бездоказательно Лукашенко добавил, что он точно знает, что на территорию Белоруссии отправлена из России ещё одна группа «боевиков», осевшая в южнобелорусских болотах, где их вынуждено ловить, оторванное от уборки урожая белорусское крестьянство.

Наверное, чтобы крестьянству было не скучно играть в болотах в «казаки-разбойники», Лукашенко приказал провести мобилизацию запасников нескольких возрастов (до 35 лет) и подтянуть войска к российской границе. «Сборы» начнутся 10 августа (чтобы мобилизованные успели 9 августа проголосовать на президентских выборах) и продлятся 25 дней. То ли Лукашенко хочет усилить армию на случай майдана, то ли отправить потенциальный майдан в армию. Потому как, если он и вправду собрался отбивать «российское вторжение», то ему уже даже психиатр не поможет.

Во всяком случае все эти обвинения в адрес России и бряцание тем, что у Лукшенко считается оружием, мало похоже на союзные отношения.

По своему антироссийскому пафосу эта речь может сравниться только с «лучшими» образцами выступлений Порошенко, эпохи его президентства. Даже в самые тяжёлые времена, самых жёстких разногласий с Россией, ни Янукович, ни Азаров, не позволяли себе подобных инвектив в адрес Москвы. При этом надо иметь в виду, что Украина не только не состояла с Россией в «союзном государстве», но даже не была простым союзником, не входя в ОДКБ, не подписав устав СНГ и отказываясь вступать в Таможенный союз. Таким образом, лидер страны, называющей себя ближайшим союзником России ведёт себя в отношении Москвы хуже, чем вели себя украинские прозападные нейтралы в 2010-13 годах.

На белорусскую элиту, собранную на прослушивания обращения президента было жалко смотреть. Единицы, представляющие давно контролирующую президента еврогруппировку в лукашенковском окружении, неприкрыто радовались. Тем отчётливее на их фоне выделялось ошарашенное большинство. Белорусским хозяйственникам не надо объяснять, что разрыв с Россией — катастрофа для белорусской экономики. Между тем они если и не сразу осознали, то спинным мозгом почувствовали, что их собрание (больше напоминающее митинг котов, требующих от шеф-повара выбрасывать им куски побольше и пожирнее) и есть ни что иное, как заявка на полномасштабный разрыв с Россией. Путин и так в последние дни не берёт трубку, когда звонит Лукашенко, может статься так, что в Москве вообще прекратят большую часть контактов с Минском. И что тогда делать? Как решать вопросы? Насколько можно надеяться на замещение российских рынков западными, показала Украина. Так ведь там ситуация развивалась до кризиса, а сейчас кризис, значит будет ещё хуже.

Произнося свою сумбурную и внутренне противоречивую речь, Лукашенко стремительно терял поддержку той (большей) части белорусской элиты, которая до последнего надеялась, что «бацька» всё разрулит. Они как будто читали за спиной у Лукашенко «мене, мене текел упарсин»* и понимали, что он взвешен и найден очень лёгким. Они не знают сколько ещё длиться этому валтасарову пиру, но понимают, что лукашенковское время вышло. Даже если ему удастся удержаться сейчас, не факт что он досидит до следующих выборов. А уж выиграть следующие выборы и вовсе нереально. То есть, надо думать о том, как жить «после Лукашенко».

Сам же Александр Григорьевич может быть доволен. Ему понадобились жалкие два месяца, для того, чтобы провести демонтаж всех внутренних и международных опор своей власти. Режим повис на тонкой ниточке, которую может в любой момент перерезать любой желающий, а Лукашенко ещё и подёргивается, напрягая и без того тонюсенькую, готовую в любой момент порваться, нить.

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* И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин.

Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему;

Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким;

Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам.

Библия, «Книга пророка Даниила» (Глава 5: 22-28)