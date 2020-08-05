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Захарова прокомментировала взрыв в Бейруте 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Захарова прокомментировала взрыв в Бейруте
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о взрыве в Бейруте. Об этом сообщает газета "Известия".
Захарова в своем аккаунте в Facebook заявила, что от кадров с места случившегося у нее "замирает сердце".

"А еще от того, что количество точек на Земле, где не от стихийных бедствий, а от рук человека рушится жизнь, стремительно растет", — отметила Захарова.

Она выразила надежду, что на фоне таких трагических моментов мир не потеряет равновесие.
Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе порта Бейрута. Взрывной волной оказались выбиты стекла автомобилей и зданий в радиусе нескольких километров.
Жертвами взрыва стали не менее 78 человек. Актуальные данные привел телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на Минздрав Ливана.
По мнению президента США Дональда Трампа, произошедшее было атакой. Американский лидер заверил, что на месте происшествия случился взрыв бомбы.
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Политика , Мария Захарова , Минздрав РФ , МИД , Бейрут
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