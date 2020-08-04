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Жириновский рассказал о помощи Фургалу 

ИА Regnum 37 минут назад
Жириновский рассказал о помощи Фургалу
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о помощи арестованному экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу.

«Чем мы помогаем Фургалу. Сейчас мы хотим дать ему адвокатов получше и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения. Пусть вернется в Хабаровск, но когда будет судебное заседание в Москве — он будет приезжать. Это уже резко сократило бы накал страстей. А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане», — рассуждает Жириновский.

Депутат Госдумы посетовал на то, что к Фургалу не пускают даже депутатов.

«Ни меня, ни других. Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы», — указал он.

«Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту, чтобы добиться помилования», — заключил лидер ЛДПР.

Вместе с тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.
В Хабаровском крае регулярно проходят акции в поддержку арестованного Фургала.
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Комментарии
Политика , Александр Бастрыкин , Владимир Жириновский , Сергей Фургал , Госдума , Мосгорсуд , ЛДПР , СКР , Москва , Хабаровск , Хабаровский Край
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