Жириновский рассказал о помощи Фургалу 

«Чем мы помогаем Фургалу. Сейчас мы хотим дать ему адвокатов получше и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения. Пусть вернется в Хабаровск, но когда будет судебное заседание в Москве — он будет приезжать. Это уже резко сократило бы накал страстей. А еще лучше провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане», — рассуждает Жириновский.