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Дегтярев не захотел повышать себе зарплату 

РИА Новости и ещё 19 3 часа назад
Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.

"Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом", — сказал Дегтярев журналистам.

Он отметил, что не планирует повышать себе жалование. "Не планирую. Мне кажется, это не этично", — заявил врио губернатора.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Фургала, который был смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начала 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.
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Политика , Михаил Дегтярев , СИЗО "Лефортово" , Хабаровский Край
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