Дегтярев не захотел повышать себе зарплату 

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.
"Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом", — сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что не планирует повышать себе жалование. "Не планирую. Мне кажется, это не этично", — заявил врио губернатора.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Фургала, который был смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начала 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.