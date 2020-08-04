«Спектакль»: в МИД РФ жестко ответили Минску о задержанных россиянах 

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — написала Захарова в Facebook.

Захарова подчеркнула, что Россию и Белоруссию связывают братские отношения, которые не подвержены «конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные».

«Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», — отметила Захарова.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии. В ходе выступления он заявил, что Россия променяла братские отношения с Белоруссией на партнерские и боится потерять Белоруссию, потому что кроме нее не имеет других по-настоящему близких союзников.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия — друг Китая, Запад стал проявлять к ней все более предметный интерес, а Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и ведет последовательную и предсказуемую внешнюю политику.