«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым 

Сегодня журналистка Юлия Витязева опубликовала в своем телеграм-канале отрывок из интервью, которое Путин дал в апреле 2010 года, будучи премьер-министром России. В подписи к нему она рассказала, что наткнулась на это видео на YouTube. Также журналистка высказала мнение, что Путин никогда ничего не говорит просто так, а жадность — это плохо.

«Совсем недавно мы с правительством Украины обсуждали вопрос о продлении пребывания российского флота в Крыму. Никто не возражал. Речь шла только о цене вопроса, но та цена, которую нам выкатили, она запредельная. Я за эти деньги съел бы Януковича и вашего президента вместе взятых! Таких денег не стоит ни одна военная база в мире! За 10 лет работы этого контракта — это 40-45 миллиардов долларов! Несколько баз таких можно построить!» — произносит Путин на этом видео.

Виктор Янукович, как сообщал «Рамблер», стал президентом Украины в феврале 2010 года, то есть уже был им, когда Путин выразил готовность съесть его и президента Украины вместе взятых.