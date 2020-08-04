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Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

ТАСС
24 минуты назад
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МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в предвыборной программе Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.
"По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции", - отмечается в программе Лукашенко, опубликованной во вторник в газете "Звязда".
Действующий глава государства заявил, что "белорусы во время всенародного референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти".
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник начинается досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно. Помимо действующего главы государства, на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.
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Политика,В мире,СНГ,Андрей Дмитриев,Александр Лукашенко,ИТАР-ТАСС,Минск,Беларусь
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