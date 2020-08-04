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Клишас рассказал о судьбе законопроекта о домашнем насилии 

Парламентская газета 45 минут назад
Раскрыта судьба законопроекта о домашнем насилии
Фото: PXHERE.COM
Осенью Совет Федерации активизирует работу над проектом закона о профилактике семейно-бытового насилия. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Напомним, в ноябре прошлого года Совет Федерации провёл широкое общественное обсуждение этого законопроекта. К тому моменту существовало несколько версий этого документа, а на суд публики был выставлен вариант, подготовленный рабочей группой, созданной по поручению председателя палаты регионов Валентины Матвиенко. В ходе обсуждения к нему поступило более десятка тысяч комментариев и предложений. Работа над документом идёт непросто, так как нужно «найти компромисс в этой сфере и свести непримиримые точки зрения», сообщила Матвиенко 23 июля.

«Осенью мы к этой теме вернёмся и обязательно найдём правильный баланс интересов в этой непростой истории», — сказал Андрей Клишас «Парламентской газете».

Он уточнил, что Совет Федерации ставит перед собой задачу разработать систему профилактических мер, направленных на то, чтобы «люди не подвергались насилию дома». Он отметил, что положительную роль в этой работе могли бы сыграть общественные организации.
При этом он назвал несостоятельными опасения насчёт того, что к профилактике бытового насилия могут подключиться иностранные некоммерческие организации. По словам сенатора, конкретные требования к НКО могут быть установлены подзаконными актами.
Андрей Клишас также обратил внимание, что иностранные НКО, наоборот, выступают против инициативы. «Давайте посмотрим, какие общественные организации массово распространяли, в том числе в соцсетях, петиции против этого законопроекта. И вы увидите, что это иностранные организации, зарегистрированные, например, в Испании. Они чётко подпадают под понятие иностранного агента», — сообщил сенатор.
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