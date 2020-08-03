Медведев предостерег РФ от беспорядков по американскому сценарию 

Заявление зампреда Совбеза прозвучало на совещании по проблемам обеспечения правопорядка на фоне последствий эпидемии коронавируса в стране.

Медведев отметил, что российская правоохранительная система «сработала практически безупречно» во время борьбы с распространением инфекции. По его словам, это доказывает статистика снижения преступности по определенным показателям: в частности, уровень совершенных преступлений за первые полгода 2020 года снизился на 0,1%.

При этом не все страны могут похвастаться похожими достижениями, добавил зампред Совета безопасности. Он подчеркнул, что, например, в США ситуация до сих пор остается нестабильной. Медведев призвал коллег бросит все силы на то, чтобы в России события «развивались по иному сценарию», и отметил необходимость сохранения стабильности в стране.