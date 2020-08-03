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Медведев предостерег РФ от беспорядков по американскому сценарию 

Артём Кульша 1 час назад
Медведев предостерег РФ от беспорядков по американскому сценарию
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал коллег сделать всё, чтобы избежать беспорядков в России на фоне пандемии, как это произошло в США, сообщает Interfax. При этом он подчеркнул, что ситуация с преступностью в РФ гораздо лучше, чем в Соединенных штатах.
Заявление зампреда Совбеза прозвучало на совещании по проблемам обеспечения правопорядка на фоне последствий эпидемии коронавируса в стране.
Медведев отметил, что российская правоохранительная система «сработала практически безупречно» во время борьбы с распространением инфекции. По его словам, это доказывает статистика снижения преступности по определенным показателям: в частности, уровень совершенных преступлений за первые полгода 2020 года снизился на 0,1%.
При этом не все страны могут похвастаться похожими достижениями, добавил зампред Совета безопасности. Он подчеркнул, что, например, в США ситуация до сих пор остается нестабильной. Медведев призвал коллег бросит все силы на то, чтобы в России события «развивались по иному сценарию», и отметил необходимость сохранения стабильности в стране.
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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Интерфакс , США
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