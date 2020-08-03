20 июля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края и назначил врио главы региона Дегтярева. 9 июля Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство.

Наливкин — вымышленный председатель вымышленного исполнительного комитета Уссурийска. На канале Barakuda публикуются юмористические ролики с его участием. Вчера там было размещено видео задержания Дегтярева по подозрению в отмывании денег через организацию сети банных комплексов и саун на территории Самарской области в период с 2003 по 2004 год.

В ролике сообщается, что Дегтярев был арестован и отстранен от должности по причине утраты доверия, в настоящее время решается вопрос о его передаче московским правоохранителям в обмен на возвращение Фургала, Наливкин возьмет на себя роль врио губернатора Хабаровского края, он же, Наливкин, руководил операцией по задержанию Дегтярева.