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Наливкин «задержал» Дегтярева 

Артём Кульша и ещё 2 8 минут назад
Вымышленный депутат Виталий Наливкин задержал временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом сказано на видеозаписи, которая была опубликована на YouTube-канале Barakuda.
20 июля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин отправил Сергея Фургала в отставку с поста губернатора Хабаровского края и назначил врио главы региона Дегтярева. 9 июля Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство.
Наливкин — вымышленный председатель вымышленного исполнительного комитета Уссурийска. На канале Barakuda публикуются юмористические ролики с его участием. Вчера там было размещено видео задержания Дегтярева по подозрению в отмывании денег через организацию сети банных комплексов и саун на территории Самарской области в период с 2003 по 2004 год.
В ролике сообщается, что Дегтярев был арестован и отстранен от должности по причине утраты доверия, в настоящее время решается вопрос о его передаче московским правоохранителям в обмен на возвращение Фургала, Наливкин возьмет на себя роль врио губернатора Хабаровского края, он же, Наливкин, руководил операцией по задержанию Дегтярева.

«Давайте-давайте, пакуйте его прямо так, чтобы он даже не шевельнулся», — приказывает депутат сотрудникам правоохранительных органов.

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Политика , Видео , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Владимир Путин , МВД , Хабаровский Край
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