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Дегтярев встретился с мэром Хабаровска 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Дегтярев встретился с мэром Хабаровска
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, в ходе которой пообещал лично проверить заселение в новое жилье пострадавших из-за обрушения жилого дома по улице Зои Космодемьянской.
В ходе встречи в центре внимания были вопросы реализации в городе национальных проектов «Жилье» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества работы общественного транспорта, благоустройства, говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.
Дегтярев также поинтересовался, как решен вопрос по людям, потерявшим жилье из-за обрушения жилого дома по ул. Зои Космодемьянской. Жильцы обращались к нему с этой проблемой через Instagram. На прошлой неделе Дегтярев дал поручение краевому министерству имущественных отношений совместно с городской администрацией максимально оперативно обеспечить предоставление квартир гражданам. В ответ Кравчук сообщил, что накануне состоялась встреча с пострадавшими, где стороны договорились, что люди получат квартиры на Аэродромной до 25 августа.

«Наша задача совместно с городской администрацией — чтобы власть работала ритмично, согласованно и в интересах людей. Люди, по большому счету, не разделяют уровни власти — федеральная, краевая или городская. У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно», — отметил врио губернатора края.

Дегтярев также подчеркнул, что в конце августа лично проверит, как прошло заселение пострадавших в новое жилье.
Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края.
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Комментарии
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Кравчук , Сергей Фургал , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР , Деловая газета "Взгляд" , Хабаровск , Хабаровский Край
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