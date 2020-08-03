Дегтярев встретился с мэром Хабаровска 

В ходе встречи в центре внимания были вопросы реализации в городе национальных проектов «Жилье» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», повышение качества работы общественного транспорта, благоустройства, говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

Дегтярев также поинтересовался, как решен вопрос по людям, потерявшим жилье из-за обрушения жилого дома по ул. Зои Космодемьянской. Жильцы обращались к нему с этой проблемой через Instagram. На прошлой неделе Дегтярев дал поручение краевому министерству имущественных отношений совместно с городской администрацией максимально оперативно обеспечить предоставление квартир гражданам. В ответ Кравчук сообщил, что накануне состоялась встреча с пострадавшими, где стороны договорились, что люди получат квартиры на Аэродромной до 25 августа.

«Наша задача совместно с городской администрацией — чтобы власть работала ритмично, согласованно и в интересах людей. Люди, по большому счету, не разделяют уровни власти — федеральная, краевая или городская. У граждан есть запросы к нам, и мы обязаны их решать совместно», — отметил врио губернатора края.

Дегтярев также подчеркнул, что в конце августа лично проверит, как прошло заселение пострадавших в новое жилье.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края.