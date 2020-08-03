Эксперт оценил «последний дар» Путину от Трампа 

«Противники Трампа в США любят объявлять "подарками Путину" те или иные действия американского президента, даже если они носят явно антироссийский характер. В данном случае вывод нескольких тысяч солдат, конечно, ничего для России глобально не изменил — Москва и не собиралась нападать на Германию, которая является ее главным торговым партнером в Евросоюзе. Однако в США пытаются представить ситуацию именно как ослабление позиции Штатов», — пояснил он.