Эксперт оценил «последний дар» Путину от Трампа 

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал сообщение американских СМИ о «последнем даре Путину» от президента США Дональда Трампа перед выборами.
«Противники Трампа в США любят объявлять "подарками Путину" те или иные действия американского президента, даже если они носят явно антироссийский характер. В данном случае вывод нескольких тысяч солдат, конечно, ничего для России глобально не изменил — Москва и не собиралась нападать на Германию, которая является ее главным торговым партнером в Евросоюзе. Однако в США пытаются представить ситуацию именно как ослабление позиции Штатов», — пояснил он.
Блохин отметил, что вывод войск — кульминация кризиса в американо-немецких отношениях, поскольку Берлин не хочет «сбрасываться» на НАТО и не желает отказываться от строящегося с Россией газопровода «Северный поток-2». При этом оба фактора сильно раздражают Трампа, добавил он. Однако он уверен, что американский лидер не откажется от «жирного куска пирога», как влияние на Германию.
«Эта страна, в свою очередь, позволяет проводить в Евросоюзе нужную правительству Штатов политику. Так что имеет место тактический маневр — переброска части солдат, совмещенная с банальным шантажом по платежам НАТО», — предполагает эксперт.