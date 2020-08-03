Советовавший «поменьше питаться» депутат получил доход в 4 копейки

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер , прославившийся на всю страну благодаря заявлениям о том, что россиянам в кризис нужно «поменьше питаться», в качестве доходов за 2019 год задекларировал 4 копейки, сообщает РИА Новости. Журналисты полагают, что это связано с требованиями крупных банков о взыскании с парламентария многомиллионной задолженности.

Информация о том, сколько заработал за год Илья Гаффнер, опубликована в декларации на сайте заксобрания региона. В документе говорится, что депутат указал сумму доходов в размере 4 копеек. При этом у парламентария в собственности есть одна квартира площадью 66 квадратных метров. Личная жилплощадь также есть у каждого из трех несовершеннолетних детей Гаффнера — от 80 до 239 квадратных метров.

Журналисты напомнили, что несколько лет назад Илья Гаафнер был признан банкротом в связи с 169-миллионной задолженностью перед Россельхозбанком Сбербанком . Весной 2019 года стало известно, что имущество депутата было реализовано в счет погашения долга. При этом суд не освободил парламентария от обязанности погашения оставшейся суммы перед кредиторами.

Как сообщал «Рамблер», в 2015 году, отвечая на претензии избирателей о том, что им не хватает денег на еду, Гаффнер предложил людям пересмотреть взгляды на рацион и начать «поменьше питаться».