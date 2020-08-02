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Лукашенко: Мы ничего не скрываем 

runews24.ru и ещё 1 2 августа 2020
Лукашенко: Мы ничего не скрываем
Фото: runews24.ru
Минск готов предоставить дополнительную информацию, касающуюся задержанных в Белоруссии гражданах России. Об этом сообщается на сайте президента РБ.
В частности, приводятся слова главы государства Александра Лукашенко, что нельзя построить политику на вранье.
«Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил Александр Лукашенко.
По его мнению, россияне находились в Беларуси с «иными целями», но разбираться нужно не с ними, а с теми, «кто отдавал приказы».
Ранее сообщалось, 30 июля посольство РФ получило уведомление о задержании россиян в Белоруссии.
Фото: EPA
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Политика , В мире , СНГ , Социология , Александр Лукашенко , Минск
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