«Белоруссию завлекают в игры против России»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея, о котором сообщил портал "Украина.ру".
Как стало известно, Макея пригласили в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины.
"Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России", — написал Пушков.
По его мнению, Белоруссию "поощряют к дальнейшим действиям против Москвы".