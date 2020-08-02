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Пушков заявил, что Белоруссию завлекают «в игры против России» 

Газета.Ru и ещё 4 31 минуту назад
«Белоруссию завлекают в игры против России»
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея, о котором сообщил портал "Украина.ру".
Как стало известно, Макея пригласили в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины.

"Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России", — написал Пушков.

По его мнению, Белоруссию "поощряют к дальнейшим действиям против Москвы".
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Политика , В мире , СНГ , Украина , Владимир Макей , Алексей Пушков , МИД
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