«Белоруссию завлекают в игры против России»

Все новости на карте

Так он прокомментировал телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея , о котором сообщил портал "Украина.ру".

Как стало известно, Макея пригласили в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины.

"Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России", — написал Пушков.

По его мнению, Белоруссию "поощряют к дальнейшим действиям против Москвы".