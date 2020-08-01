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В МИД РФ заявили, что соревнование за войска США показало кризис безопасности в Европе 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В МИД РФ заявили о кризисе безопасности в Европе
Фото: РИА Новости
Соревнование стран Восточной Европы за право принимать войска США не укрепит их безопасность. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в комментарии к 45-летию со дня подписания Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"То, что мы наблюдаем сегодня, — попытки обретения военного превосходства и стремление укреплять свою безопасность за счет обретения военного превосходства — эти тенденции крайне опасны и носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя "прифронтовыми" и через 45 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска, — сказал он. — Это главный маркер той кризисной ситуации, которая сложилась в сфере европейской безопасности".

Грушко отметил, что попытки добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, как во времена холодной войны.

"Вопрос, я думаю, заключается в том, что рано или поздно должно прийти понимание, что такая политика, которая не опирается на уважение законных интересов всех государств региона ОБСЕ, контрпродуктивна. Любые шаги, которые противоречат этой логике, подрывают европейскую безопасность и подрывают безопасность тех стран, которые пытаются добиться сегодня военного превосходства. Этого они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности", — сказал он.

Юбилей Хельсинкского акта

1 августа 2020 года исполняется 45 лет с момента принятия Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки в 1975 году. Это событие стало важнейшим этапом в деле формирования системы безопасности в Евроатлантике при двух противоборствующих системах в эпоху холодной войны.
Заключительный акт был подписан 33 европейскими странами, США и Канадой после трехлетних интенсивных консультаций (от СССР этот документ подписал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев). Документ заложил новые принципы международного сотрудничества. Среди них признание всеми участниками встречи нерушимости границ, сложившихся после Второй мировой войны, неприменение силы или угрозы силы, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, сотрудничество между государствами. В хельсинском процессе был также заложен принцип консенсуса для принятия всех решения.
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Комментарии
Политика , Армия , Войска , США , Александр Грушко , Леонид Брежнев , МИД , ОБСЕ , КПСС , ИТАР-ТАСС
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