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МИД предупредил ЕС о «кибер хаосе» из-за новых санкций 

РИА Новости 36 минут назад
Москва предупредила ЕС о «кибер хаосе»
Фото: РИА Новости
Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.
Совет ЕС заявил в четверг, что согласовал введение индивидуальных ограничительных мер в отношении граждан и организаций России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Ограничительные меры были введены в том числе за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper, отмечалось в распространенном заявлении Совета. Неделю назад была запущена письменная процедура согласования таких мер.
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Сообщалось, что такие ограничительные меры будут включать замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.

"Нас озадачило и огорчает решение Совета Евросоюза от 30 июля ввести односторонние ограничения на ряд граждан и субъектов России, а также КНР и КНДР. И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом. Политические коннотации этого хода очевидны", — отмечается на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Мы неоднократно предупреждали ЕС о вреде умножения односторонних санкций. Более того, они абсолютно незаконны в контексте международного права", — подчеркнули в МИД.

Москва неоднократно предлагала ЕС развивать профессиональный диалог по проблемам в информационной области или, используя существующие каналы и механизмы в ООН и ОБСЕ, напомнили в министерстве.

"Но вместо этого Брюссель выбрал санкционный инструментарий, утвержденный на бумаге год назад. Цинично представлял этот ход как содействие международной безопасности и стабильности в киберпространстве", — отметили в МИД.


"Можно сделать вывод, что ЕС предпочитает политику одностороннего давления и ограничений серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и наращиванию взаимного доверия. Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и кибер хаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС, забывая о центральной роли ООН", — подчеркнули в МИД РФ.

В российскому внешнеполитическом ведомстве отметили "очевидную ложную логику ЕС: российские граждане обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018 года, то есть произошедшему за год до учреждения механизма кибер-санкций, который сейчас использовал ЕС".

"Другими словами, они используют его ретроактивно. Видимо, юристы ЕС намеренно забыли, что закон не ретроактивен", — указали в МИД.

В министерстве призвали ЕС "отказаться от бесполезных попыток оказания давления, вернуться к осуществлению базовых норм международного и европейского права и разработать эффективные правила предотвращения конфликтов в киберпространстве, не словами, а делами".

"Не стоит говорить, что недружественные действия ЕС не останутся без ответа. В дипломатии все взаимно", — напомнили в российском МИД.

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Политика , Генштаб , МИД , ЕС , ОБСЕ , ОЗХО , ООН , Совет Европы , Китай , КНДР
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