"Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу, условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной", — заявил он в интервью изданию "Главком".