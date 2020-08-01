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На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией 

РИА Новости 19 минут назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение не разрывать дипломатические отношения с Россией, так как, по его словам, украинские "политзаключенные" нуждаются в дипломатической поддержке.

"Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу, условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной", — заявил он в интервью изданию "Главком".

Эксперт предсказал ухудшение российско-украинских отношений
Отношения между Россией и Украиной серьезно ухудшились в 2014 году, после госпереворота в Киеве и на фоне ситуации в Донбассе. Украина официально называет Россию "страной-агрессором", однако дипотношения не разрывает — в украинском МИД не раз заявляли, что не поддерживают эту идею, поскольку это может негативно сказаться на гражданах Украины.
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Политика , Видео , Дмитрий Кулеба , МИД , Польша
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