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Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию 

Майк Габриелян и ещё 3 20 минут назад
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию
Фото: globallookpress.com
Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась ситуацией в Феодосии и заявила, что у неё появилось желание «приехать туда с группой спецназа по наведению порядка». Об этом парламентарий написала в телеграм-канале. Она отметила, что Феодосия — жемчужина Крыма, здесь множество достопримечательностей и уникальная природа, но местные власти и правоохранители не могут справиться с коррупцией и загрязнением природы.
Поклонская предрекла Крыму экологическую катастрофу

«Сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… а также неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества. «Пролетает», как торпеда, мимо глаз правосудия», — написала депутат Госдумы.

Поклонская пообещала рассказать о сложившейся в Феодосии ситуации и своих предложениях главе Крыма Сергею Аксёнову.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Феодосии общественники несколько лет ведут борьбу за сохранение Золотого пляжа.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
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Политика , Другое , Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , Госдума , Феодосия
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