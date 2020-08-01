Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию 

«Сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… а также неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества. «Пролетает», как торпеда, мимо глаз правосудия», — написала депутат Госдумы.