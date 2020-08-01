Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась ситуацией в Феодосии и заявила, что у неё появилось желание «приехать туда с группой спецназа по наведению порядка». Об этом парламентарий написала в телеграм-канале. Она отметила, что Феодосия — жемчужина Крыма, здесь множество достопримечательностей и уникальная природа, но местные власти и правоохранители не могут справиться с коррупцией и загрязнением природы.
«Сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки… а также неприкосновенность известного всему Крыму «застройщика» — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, «лицензия» на продолжение жульничества. «Пролетает», как торпеда, мимо глаз правосудия», — написала депутат Госдумы.
Поклонская пообещала рассказать о сложившейся в Феодосии ситуации и своих предложениях главе Крыма Сергею Аксёнову.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Феодосии общественники несколько лет ведут борьбу за сохранение Золотого пляжа.