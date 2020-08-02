«Оторвитесь»: Жириновский дал совет Лукашенко

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться", — отметил Жириновский.

Он предложил Лукашенко провести "красивые выборы" без своего участия и добавил, что лучшим вариантом для Белоруссии будет вхождение в состав России.

Ранее Жириновский заявил, что планирует оставаться в политике до 2036 года, пока ему не исполнится 90 лет.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на свой пост в шестой раз.