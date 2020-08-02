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Жириновский призвал Лукашенко покинуть президентский пост 

Газета.Ru и ещё 9 21 минуту назад
«Оторвитесь»: Жириновский дал совет Лукашенко
Фото: РИА Новости
Глава ДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с ближайших выборов, сообщает РИА "Новости".

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться", — отметил Жириновский.

Он предложил Лукашенко провести "красивые выборы" без своего участия и добавил, что лучшим вариантом для Белоруссии будет вхождение в состав России.
Ранее Жириновский заявил, что планирует оставаться в политике до 2036 года, пока ему не исполнится 90 лет.
Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться на свой пост в шестой раз.
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Политика , Крым наш , Владимир Жириновский , Александр Лукашенко , РИА Новости
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