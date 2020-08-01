Путина не узнали в коронавирусной больнице

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Путин сходил в коронавирусную больницу и остался неузнанным 

Lenta.ru 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин остался неузнанным во время визита в 40-ю больницу в Коммунарке во время эпидемии коронавируса. Об этом главный врач клиники Денис Проценко рассказал в интервью «Российской газете».
По клинике глава государства передвигался в желтом защитном костюме.

«Более того, врачи и медсестры, которые видели президента только в реанимации и приёмном отделении, лишь из вечерних теленовостей узнали, кто был человек в желтом защитном костюме», — признался Проценко.

Визит, о котором идет речь, состоялся в марте, когда эпидемия COVID-19 в России только начала набирать обороты. Тогда президент пообщался с главврачом и навестил пациентов. Спустя несколько месяцев — в конце июня — Путин объяснил смысл своего похода в так называемую красную зону.

«Одно дело — знать по докладам, а другое — прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило», — сказал он, добавив, что все были против такого решения.

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Политика , Видео , Владимир Путин , "Российская газета"
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