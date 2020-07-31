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Путин подписал закон об электронных однократных визах для въезда в Россию 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Путин подписал закон об электронных визах
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь в законе идет о визах для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.
Такая виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.
Оформляться такая виза будет на основании решения МИД России, принятого после подачи заявления иностранным гражданином, которое можно будет заполнить в интернете. Срок оформления составит не более четырех календарных дней. При этом правительство будет определять пункты въезда и выезда в РФ для обладателей электронных виз.
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Политика , Владимир Путин , МИД
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