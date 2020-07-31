Путин подписал закон об электронных визах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для въезда в Россию . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь в законе идет о визах для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Электронная виза будет самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Такая виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток. Она будет выдаваться гражданам иностранных государств, перечень которых установит правительство.