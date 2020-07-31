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Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза 

Экспресс газета 57 минут назад
Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза
Фото: РИА Новости
В МИД РФ заявили, что Российская Федерация готовит зеркальный ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении россиян и организаций за то, что те, дескать, причастны к кибератакам на европейские организации, пишет ТАСС.

«Недружественная акция Европейского Союза не будет оставлена без ответа. В дипломатии все зеркально», — отметили в российском МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что решение европейцев о введении санкций вызывает недоумение.
В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что это решение основывается на хромающей правовой логике. По мнению ЕС, российские граждане якобы были причастны к инциденту, произошедшему в 2018 году, то есть за год до учреждения активированного Евросоюзом механизма киберсанкций.
Ранее «Экспресс газета» писала, что в МИД России оценили перемирие в Донбассе.
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Политика , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС
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