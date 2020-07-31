Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза 

«Недружественная акция Европейского Союза не будет оставлена без ответа. В дипломатии все зеркально», — отметили в российском МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что решение европейцев о введении санкций вызывает недоумение.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что это решение основывается на хромающей правовой логике. По мнению ЕС, российские граждане якобы были причастны к инциденту, произошедшему в 2018 году, то есть за год до учреждения активированного Евросоюзом механизма киберсанкций.

Ранее «Экспресс газета» писала, что в МИД России оценили перемирие в Донбассе.