Россия зеркально ответит на санкции Евросоюза 

В МИД РФ заявили, что Российская Федерация готовит зеркальный ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении россиян и организаций за то, что те, дескать, причастны к кибератакам на европейские организации, пишет ТАСС.
«Недружественная акция Европейского Союза не будет оставлена без ответа. В дипломатии все зеркально», — отметили в российском МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что решение европейцев о введении санкций вызывает недоумение.
В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что это решение основывается на хромающей правовой логике. По мнению ЕС, российские граждане якобы были причастны к инциденту, произошедшему в 2018 году, то есть за год до учреждения активированного Евросоюзом механизма киберсанкций.
Ранее «Экспресс газета» писала, что в МИД России оценили перемирие в Донбассе.