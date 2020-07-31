«Грядут выборы»: россияне о задержании граждан РФ под Минском 

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал глава украинской дипломатии.