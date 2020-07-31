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«Грядут выборы»: россияне о задержании граждан РФ под Минском 

Лера Букина 47 минут назад
«Грядут выборы»: россияне о задержании граждан РФ под Минском
Фото: ТАСС
72% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, подозревают, что задержание россиян в Белоруссии — это заранее спланированное действие.

«Грядут выборы. Им выгодно выставить Россию в таком свете», — высказались участники.

18% опрошенных считают, что, скорее, это какая-то ошибка.
10% россиян воздержались давать какие-либо комментарии на этот счет.
В опросе приняли участие 7138 человек.
МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. Об этом 31 июля на брифинге в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал глава украинской дипломатии.

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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Кулеба , МИД , Минск
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