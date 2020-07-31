Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии 

По его словам, российский лидер связался с постоянными членами Совбеза дистанционно. Разговор был обстоятельный, отметил представитель Кремля.

— Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены, — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что на совещании традиционно оговаривались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Задержание россиян в Белоруссии

Днем в среду, 29 июля, белорусские СМИ сообщили о задержании 32 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.

30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов.

МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии.

В Кремле заявили, что ждут более полной информации об инциденте, но доводы о стремлении подорвать обстановку в Белоруссии назвали инсинуацией.