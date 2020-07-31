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Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии 

Вечерняя Москва и ещё 10 31 июля 2020
Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ задержание в Белоруссии группы россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер связался с постоянными членами Совбеза дистанционно. Разговор был обстоятельный, отметил представитель Кремля.

— Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены, — цитирует его РИА Новости.

Песков добавил, что на совещании традиционно оговаривались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Задержание россиян в Белоруссии

Днем в среду, 29 июля, белорусские СМИ сообщили о задержании 32 человек. Отмечалось, что все они якобы являются гражданами России. В связи с появлением данной информации российское посольство попросило компетентные органы Белоруссии предоставить официальную информацию. Вскоре дипмиссия РФ получила официальное уведомление.
30 июля госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов.
МИД Белоруссии также потребовал у российского посла Дмитрия Мезенцева объяснить цель нахождения российских военных в Белоруссии.
В Кремле заявили, что ждут более полной информации об инциденте, но доводы о стремлении подорвать обстановку в Белоруссии назвали инсинуацией.
Кроме того, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков подчеркнул, что в РФ частные военные компании находятся вне закона. Он отметил, что в России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет, а есть частные охранные предприятия и частные охранные фирмы. Также Песков добавил, что не располагает какими-либо данными о деятельности ЧВК на территории РФ.
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Политика , В мире , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Андрей Равков , МИД , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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