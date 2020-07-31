Песков рассказал о задержанных в Минске россиянах 

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«Мы с большой долей уверенности может сказать, что эти граждане приехали проездом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эти россияне являются охранниками частного охранного предприятия и должны были улететь в Стамбул.

Они опоздали на самолет и ждали вылета, уточнил Песков, отметив, что задержанные не совершали никаких противоправных действий.

Ранее под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами России.