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Песков рассказал о задержанных в Минске россиянах 

Газета.Ru 53 минуты назад
Песков рассказал о задержанных в Минске россиянах
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Российского президента Дмитрий Песков рассказал об обстоятельствах пребывания в Белоруссии россиян, задержанных в Минске, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Мы с большой долей уверенности может сказать, что эти граждане приехали проездом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эти россияне являются охранниками частного охранного предприятия и должны были улететь в Стамбул.
Они опоздали на самолет и ждали вылета, уточнил Песков, отметив, что задержанные не совершали никаких противоправных действий.
Ранее под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами России.
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Политика , Дмитрий Песков , Газета.Ru , Минск
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