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Кремль высказался о задержании россиян в Белоруссии 

Артём Кульша 16 минут назад
Песков рассказал о задержанных в Минске россиянах
Фото: РИА Новости
Граждане России, задержанные в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) и не совершали никаких противозаконных действий. Об этом, как сообщает «Медуза», заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Сегодня Песков сообщил, что Кремлю однозначно известно, что задержанные являются российскими гражданами и сотрудниками одного из ЧОП, они не совершали противозаконных действий и не имели при себе чего-либо противозаконного, прибыли в Белоруссию транзитом по пути в Стамбул, опоздали на рейс и ждали вылета другого.

«Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным. Также мы обеспокоены тем, что до сих пор не была представлена какая-либо информация, обосновывающая задержание российских граждан», — добавил он.

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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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