Песков рассказал о задержанных в Минске россиянах

Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 граждан России — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Сегодня Песков сообщил, что Кремлю однозначно известно, что задержанные являются российскими гражданами и сотрудниками одного из ЧОП, они не совершали противозаконных действий и не имели при себе чего-либо противозаконного, прибыли в Белоруссию транзитом по пути в Стамбул, опоздали на рейс и ждали вылета другого.