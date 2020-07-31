Захарова заявила о роли пандемии в деле единения россиян 

Мария Захарова. Пандемия коронавирусной инфекции позволила различным представителям российского общества осознать, что такое настоящее единство, объединив в порыве добрых дел многих россиян, заявила официальный представитель МИД

В пятницу утром дипломат прибыла в подмосковный городской округ Солнечногорск . Здесь, в усадьбе Середниково, где прошло детство великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова , состоялась церемония награждения волонтеров, оказывавших помощь в период пандемии. Самому младшему — 12 лет, самому старшему — около 50.

«Это время дало нам возможность почувствовать, что такое настоящее единство. Это время могло нас разъединить, но, как видите, оно многих из нас объединило. И власть исполнительную и законодательную, и гражданское общество в лучших его проявлениях, и людей, которые, возможно, не соотносили себя ни с властью, ни с гражданским обществом. Так получилось, что хорошие дела позволили нам всем объединиться», — передает РИА «Новости» слова Захаровой в вступительном слове в преддверии начала церемонии награждения.

В ней также принял участие глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов

Как отметила российский дипломат, к текущему периоду — периоду глобальной борьбы с пандемией — можно относиться по-разному.

«Кто-то называет это проклятым 2020 годом, кто-то говорит, что он високосный, и всегда так бывало раньше… Я называю это время «временем помогать». Я вдруг это очень четко поняла, где-то в марте-апреле», — рассказала Захарова.

Позже в беседе с журналистами она призналась, что, по ее мнению, человечество переживает время, «которое нас всех проверило и продолжает проверять».

«Кто-то использовал это время в своих очень узкокорыстных, конъюнктурных целях, а кто-то проявил щедрость — душевную, материальную и финансовую. Не считался ни со временем, ни с личными средствами, ни с обстоятельствами. Просто шел вперед, помогал, делал. Я думаю, это была проверка для очень многих», — резюмировала Захарова.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 5482 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 25,5% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 839 981 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 638 410 человек, из них 8755 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 13 963 человека.

Накануне, 30 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5509. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 27.