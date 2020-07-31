Самый молодой губернатор РФ заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram в пятницу, 31 июля.
«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — написал он.
Он пообещал вернуться к работе после получения отрицательных результатов тестирования.
«На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — заключил губернатор.