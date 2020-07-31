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Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Самый молодой губернатор РФ заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram в пятницу, 31 июля.

«Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», — написал он.

Он пообещал вернуться к работе после получения отрицательных результатов тестирования.

«На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» — заключил губернатор.

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Политика , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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