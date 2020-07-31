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Дегтярев пообещал адресную помощь детским учреждениям 

Lenta.ru и ещё 4 50 минут назад
Дегтярев пообещал адресную помощь детским учреждениям
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал адресную помощь детским учреждениям региона. Об этом он заявил во время посещения детского оздоровительного лагеря «Океан», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Дегтярев проверил готовность «Океана» к открытию, обошел корпуса, осмотрел пищеблок, а также пообщался с персоналом. По его словам, государство поддержит организации, которые понесли миллионные убытки из-за ограничений по коронавирусу.
«Наша общая задача — делать все для полноценного развития и становления подрастающего поколения. Детские лагеря — важное звено в этой работе. Да, пока заболеваемость в крае не идет на спад. Тем не менее, мы пошли на открытие оздоровительных учреждений для детей, обсудили все возможные риски с Роспотребнадзором. Дети будут находиться под присмотром, соответственно риск заразиться у них будет значительно ниже. На примере лагеря "Океан" можно видеть, как учреждения соблюдают необходимые требования. Кроме того, здесь на случай выявления заболевания оборудован медицинский изолятор, проработан протокол эвакуации», — сказал он.
Всего в Хабаровском крае будет работать девять загородных лагерей. Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом, в них смогут отдохнуть около 1,3 тысячи детей. Также планируется открыть пришкольные лагеря в тех муниципальных образованиях, где нет зараженных COVID-19. В настоящий момент это 41 учреждение в шести районах края.
39-летний Дегтярев был назначен на новую должность указом президента 20 июля. По его словам, он приехал в регион с целью обеспечить функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.
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Комментарии 2
Политика , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , Роспотребнадзор , Lenta.ru , Хабаровский Край
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