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Дегтярёв рассказал о своих планах на Фургала 

News.ru и ещё 15 2 часа назад
Дегтярёв раскрыл свои планы на Фургала
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, собирается ли он навестить своего предшественника Сергея Фургала в СИЗО. Бывший губернатор сейчас содержится в «Лефортово» в Москве.
Новый глава региона заявил, что у него таких планов не было. Но он регулярно получает информацию о содержании предшественника, пишет РИА Новости.

Есть члены общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича, общаются с ним, — разъяснил Дегтярёв.

Сам же врио губернатора сейчас больше сосредоточен на работе, которой у главы региона хватает.
Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации убийств в 2000-х годах. 20 июля Фургал был отправлен в отставку по утрате доверия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что семья Сергея Фургала объявила о сборе средств. Деньги пойдут на защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края. Сестра Фургала рассказала, что счета семьи заморожены, но сейчас появилась надежда выиграть дело.
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Комментарии
Политика , Криминал , Происшествия , Михаил Дегтярев , Сергей Фургал , ФСИН , РИА Новости , Москва , Хабаровский Край
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