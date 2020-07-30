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Захарова сыронизировала над украинскими комиксами про Крым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Украина шутит про Крым. А мы — над ней»
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию украинских комиксов про Крым.
«Украина шутит про Крым. А мы — над ней», — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя украинские комиксы про Крым.
На первой картинке, опубликованной в Twitter Украины, изображена целующаяся пара, причем женщина во время поцелуя говорит мужчине: «Скажи мне эти три слова!», на что получает от него ответ: «Крым — это Украина!».
Эту картинку прокомментировали в Twitter России, написав: «Мы от всего сердца поддерживаем наших украинских коллег в настойчивом желании романтизировать Крым». К этому посту также прикрепили картинку с продолжением истории про целующуюся пару.
Так, на второй картинке девушка говорит парню: «Я слышу эти три слова уже шесть лет! Прекрати, болван! Предложи что-нибудь стоящее».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Вопреки позиции Киева президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии 1
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Республика Крым
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