Украина шутит про Крым. А мы — над ней», — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook , комментируя украинские комиксы про Крым.

На первой картинке, опубликованной в Twitter Украины, изображена целующаяся пара, причем женщина во время поцелуя говорит мужчине: «Скажи мне эти три слова!», на что получает от него ответ: «Крым — это Украина!».

Эту картинку прокомментировали в Twitter России, написав: «Мы от всего сердца поддерживаем наших украинских коллег в настойчивом желании романтизировать Крым». К этому посту также прикрепили картинку с продолжением истории про целующуюся пару.

Так, на второй картинке девушка говорит парню: «Я слышу эти три слова уже шесть лет! Прекрати, болван! Предложи что-нибудь стоящее».