Москва прокомментировала заявление Минска о вмешательстве

"Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания, — указали в министерстве. — По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".

"В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, — отметили в МИД РФ. — Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной".