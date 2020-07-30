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Москва призвала Минск прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций 

ТАСС 36 минут назад
Москва прокомментировала заявление Минска о вмешательстве
Фото: РИА Новости
Как отметили в дипведомстве, одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России "не выдерживает никакой критики".
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"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций, — подчеркнули в МИД РФ. — Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение".

На Смоленской площади обратили внимание на то, что указанная группа россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты.

"Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания, — указали в министерстве. — По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".


"В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины, — отметили в МИД РФ. — Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной".

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Политика , МИД , Минск , Москва
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