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Белорусские новости (Белоруссия): посол РФ опроверг заявления белорусских спецслужб 

ИноСМИ и ещё 31 16 минут назад
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Фото: РИА Новости
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сделал несколько жестких заявлений по поводу задержания в санатории «Белорусочка» группы российских граждан. Трактовка факта задержания россиян как «попытки вмешательства во внутренние дела республики — не имеет под собой никаких оснований».
Дипломат заявил, что прибывшие в санаторий «Белорусочка» под Минском россияне, были вынуждены это сделать в связи с тем, что «опоздали на рейс из Национального аэропорта».

«Они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссию», — сообщил Мезенцев.

Он подчеркнул, что их приезд в Белоруссию связан с заключенным контрактом с одной из коммерческих фирм, зарегистрированных именно в Белоруссии (каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор).
Посол не исключил, что задержанные россияне «могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси».
Мезенцев также сообщил, что сегодня встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем и подчеркнул, что посольство РФ «обязано и обеспечит защиту прав российских граждан».

«Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства республики», — отметил посол.

Он также заявил, что российская сторона ждет от спецслужб Белоруссии «доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений».
Российский посол выразил надежду на то, что журналисты «не допустят в дальнейшем обвинительного тона в освещении сложившейся ситуации».
Он также с иронией отметил, что «ношение камуфляжной формы, как и нежелание поддержать хлебосольные славянские традиции, неготовность поднять добрую чарку за друзей — в период пребывания в любом санатории Беларуси — не видятся основанием для столь пристального внимания СМИ, как и основой для действий правоохранительных органов без убедительных и веских на то оснований».
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Политика , Статьи , Дмитрий Мезенцев , Владимир Макей , МВД , Минск , Москва
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