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«Спектакль»: Россия выходит из переговоров по Донбассу 

Артём Кульша и ещё 9 36 минут назад
Козак заявил о выходе России из переговоров по Донбассу
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Переговоры по ситуации в Донбассе на уровне советников лидеров стран нормандской четверки бессмысленны. Об этом, как сообщает «Страна.ua», заявил заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак.
Козак, как сообщал «Рамблер», — представитель лидера России на переговорах в формате нормандской четверки. Вчера украинское издание «Страна.ua» сообщило, что получило в свое распоряжение от источников в офисе президента Украины Владимира Зеленского письмо, которое некоторое время назад Козак написал советникам Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
В нем заместитель главы администрации президента России назвал переговоры по ситуации в Донбассе на уровне советников лидеров стран нормандской четверки бессмысленными, а работу советников — неэффективной.

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся спектакле с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — написал он.

Козак предложил ограничить работу советников техническим сопровождением встреч лидеров государств нормандской четверки, а согласование вопросов, которыми они занимаются сейчас, передать министрам иностранных дел.
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Политика , Владимир Путин , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ
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