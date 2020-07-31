Козак заявил о выходе России из переговоров по Донбассу

Все новости на карте

Козак, как сообщал «Рамблер», — представитель лидера России на переговорах в формате нормандской четверки. Вчера украинское издание «Страна.ua» сообщило, что получило в свое распоряжение от источников в офисе президента Украины Владимира Зеленского письмо, которое некоторое время назад Козак написал советникам Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона

В нем заместитель главы администрации президента России назвал переговоры по ситуации в Донбассе на уровне советников лидеров стран нормандской четверки бессмысленными, а работу советников — неэффективной.

«Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся спектакле с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию», — написал он.

Козак предложил ограничить работу советников техническим сопровождением встреч лидеров государств нормандской четверки, а согласование вопросов, которыми они занимаются сейчас, передать министрам иностранных дел.