Козак раскритиковал переговоры по Донбассу

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Дмитрий Козак , замглавы администрации президента , назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе. При том Козак не предлагает выходить из переговоров.

Украинское издание Strana.ua опубликовало письмо Козака, которое якобы было направлено советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции Украины . В документе идёт критика прорабатываемых в рамках переговоров условий, пишет РБК.

Подробности письма не приводятся, но сам Козак называет его бессодержательным и «ничего не решающим».

Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников № 4, — говорится в письме.

Близкий к переговорам источник сообщил, что Козак действительно направил письмо подобного содержания коллегам по нормандскому формату.

Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта, — сказано в обращении.

Специалисты считают, что речь в письме идёт о «неэффективности переговорного процесса» в формате работы политсоветников. Но вместе с тем письмо не содержит никаких шагов РФ о выходе из переговоров.

Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины, — приводит издание выводы собственного источника.