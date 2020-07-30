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Козак раскритиковал переговоры советников по Донбассу 

News.ru и ещё 6 59 минут назад
Козак раскритиковал переговоры по Донбассу
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Дмитрий Козак, замглавы администрации президента, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе. При том Козак не предлагает выходить из переговоров.
Украинское издание Strana.ua опубликовало письмо Козака, которое якобы было направлено советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру с копиями для представителей Франции и Украины. В документе идёт критика прорабатываемых в рамках переговоров условий, пишет РБК.
Подробности письма не приводятся, но сам Козак называет его бессодержательным и «ничего не решающим».

Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников № 4, — говорится в письме.

Близкий к переговорам источник сообщил, что Козак действительно направил письмо подобного содержания коллегам по нормандскому формату.

Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта, — сказано в обращении.

Специалисты считают, что речь в письме идёт о «неэффективности переговорного процесса» в формате работы политсоветников. Но вместе с тем письмо не содержит никаких шагов РФ о выходе из переговоров.
Напротив, РФ последовательно предлагает ряд конкретных мер по повышению эффективности переговорного процесса в целях имплементации минских договоренностей и политического урегулирования конфликта на востоке Украины, — приводит издание выводы собственного источника.
Ранее NEWS, ru сообщал, что Украина должна подтвердить или опровергнуть слова вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Козак , Алексей Резников , Администрация Президента РФ , Германия , Франция
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