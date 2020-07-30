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ЕС ввел санкции против структуры Генштаба ВС РФ 

Вероника Полынина и ещё 2 6 минут назад
ЕС ввел санкции против структуры Генштаба ВС РФ
Фото: Reuters
Совет Евросоюза принял решение по письменной процедуре о введении санкций в отношении юридических и физических лиц из России, Китая и КНДР в связи с их предполагаемой причастностью к кибератакам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Официальный журнал Евросоюза.

«Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер», — говорится в записи.

Среди подпавших под санкции указаны Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.
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Отмечается, что эти лица и структуры «несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены» в кибератаки, в том числе WannaCry, NotPetya, Cloud Hopper и атака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Агентство ТАССотмечает, что упрощенная письменная процедура о введении санкций за кибератаки была введена год назад, но до сегодняшнего дня не использовалась.
Как сообщал «Рамблер», в мае МИД Германии уведомил посла России в Германии Сергея Нечаева о намерении ввести киберсанкции против России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году. 22 июля представитель немецкого МИД Кристофер Бургер сообщил о готовности списка российских физических и юридических лиц, которые попадут под киберсанкции.
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Политика , В мире , Европа , Евгений Серебряков , Сергей Нечаев , Алексей Моренец , Олег Сотников , Алексей Минин , Бундестаг , Генштаб , МИД , ЕС , ОЗХО , Совет Европы , Китай , КНДР
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