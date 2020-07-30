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В ЦИК проверили депутатов Госдумы на двойное гражданство 

Lenta.ru 2 часа назад
Депутатов Госдумы проверили на двойное гражданство
Фото: РИА Новости
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва не имел двойного гражданства на момент регистрации кандидатами в 2016 году. Дальнейшие проверки выходят за рамки компетенции ЦИК, заключила она. Об этом сообщает в четверг, 30 июля, «Интерфакс».

«У нас нет возможности самостоятельно проверять кандидатов, мы при регистрации отправляем запросы в Федеральную налоговую службу, Центробанк, миграционную службу МВД на предмет выполнения соискателями депутатских кресел требований закона», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК напомнила про презумпцию доверия, подчеркнув, что кандидат несет юридическую ответственность за предоставленные данные. По ее словам, если человек был допущен до выборов, на момент регистрации избирательная комиссия не располагала данными о наличии у него двойного гражданства.

«Что произошло в дальнейшие четыре года — мы не можем знать, у нас нет ни возможностей, ни полномочий, и это не входит в нашу компетенцию, проверка уже действующих депутатов», — рассказала Памфилова.

Накануне депутаты Госдумы, попавшие в запрос в адрес Центризбиркома на проверку данных о возможном наличии иностранного гражданства или вида на жительства, прокомментировали ситуацию. Так, зампред комитета по международным делам, член комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Ирина Роднина не подтвердила и не опровергла данные о втором паспорте, пояснив, что ее словам все равно «никто не верит». Она подчеркнула, что окончательный ответ на этот вопрос даст ЦИК.
В соответствующем списке есть имена Ирины Родниной, Александра Жукова, Отари Аршбы, Вячеслава Фетисова, и других парламентариев. Всего там упомянуты 14 депутатов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
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Комментарии 2
Политика , Александр Жуков , Ирина Роднина , Элла Памфилова , Вячеслав Володин , Вячеслав Фетисов , Федеральная налоговая служба , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , МВД , Центризбирком России , Центральный банк России , Интерфакс
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