«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников 

Ситуацию в городе Путин прокомментировал на совещании, которое инициировал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

Президент отметил, что в городе работало крупное химическое предприятие, а сейчас объекты хранения отходов производства находятся в аварийном состоянии.

«Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. Если по честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — заявил Путин.

Он рассказал , что ликвидацией экологического загрязнения в Усолье-Сибирском готово заняться Минобороны

Кобзев рассказал, что работа городской промышленной площадки общей площадью в 600 гектаров прекратилась в 2010 году. Значительную часть отходов поместили в подземные резервуары и оставили на территории. В итоге почва и подземные воды пропитались опасными химическими веществами.

Как писал «Рамблер», об утечке вещества «неустановленного происхождения» в Усолье-Сибирском сообщалось летом 2018 года. Объем утечки составил 25 кубических метров. Причиной инцидента стала разгерметизация цистерны.

С ноября 2018-го в городе начал действовать режим ЧС из-за утечек.