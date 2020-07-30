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«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников 

Мария Иванова и ещё 61 28 минут назад
Президент Владимир Путин заявил, что проблемами экологии в иркутском городе Усолье-Сибирское никто не занимался с 30-х годов прошлого века. Об этом сообщает РИА Новости.
Ситуацию в городе Путин прокомментировал на совещании, которое инициировал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Президент отметил, что в городе работало крупное химическое предприятие, а сейчас объекты хранения отходов производства находятся в аварийном состоянии.

«Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. Если по честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», — заявил Путин.

Он рассказал, что ликвидацией экологического загрязнения в Усолье-Сибирском готово заняться Минобороны.
Кобзев рассказал, что работа городской промышленной площадки общей площадью в 600 гектаров прекратилась в 2010 году. Значительную часть отходов поместили в подземные резервуары и оставили на территории. В итоге почва и подземные воды пропитались опасными химическими веществами.
Как писал «Рамблер», об утечке вещества «неустановленного происхождения» в Усолье-Сибирском сообщалось летом 2018 года. Объем утечки составил 25 кубических метров. Причиной инцидента стала разгерметизация цистерны.
С ноября 2018-го в городе начал действовать режим ЧС из-за утечек.
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Политика , Видео , Экология , Игорь Кобзев , Владимир Путин , Министерство обороны
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