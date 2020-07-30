Песков отметил, что в Кремле не имеют пока полной информации о произошедшем.

"Мы знаем, что 33 россиянина были задержаны вчера в Белоруссии, еще 200 находятся в розыске", — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что пока отсутствует информация о каких-либо противоправных действиях с их стороны, которые могли бы быть причиной задержания. Песков выразил надежду, что права задержанных будут соблюдаться.

Он также назвал "инсинуациями" информацию о том, что какие-то организации из России посылают кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии.