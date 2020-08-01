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Россия уточнила время открытия границы с Абхазией 

Lenta.ru и ещё 12 9 минут назад
Россия открывает границу еще с одной страной
Фото: globallookpress.com
Ожидается, что границу России с Абхазией откроют во второй половине дня 1 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, передает ТАСС.
Как напомнили в штабе, изменения вступят в силу после публикации соответствующего распоряжения российского правительства. Документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа, рассказали там.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что страна готова открыть границу с Россией, но конкретную дату называть пока рано. В России приняли решение об открытии государственной границы с Абхазией с 1 августа.
С этого же дня Россия возобновляет международное авиасообщение. На первом этапе полеты будут осуществляться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.
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Политика , Аслан Бжания , Правительство РФ , Абхазия
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