Что мешает поставкам С-400 за рубеж

Польские СМИ сообщают, что приостановка поставок российских ЗРС С-400 в Китай может быть связана с конфликтом на индийской границе. Официально причиной взятой паузы называют пандемию коронавируса, однако польские эксперты полагают, что все дело в трениях между Индией и КНР. Российская сторона пытается балансировать между интересами Пекина и Нью-Дели, продавая им свое оружие.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

Временная приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Китайскую Народную Республику из России может быть связана не с коронавирусом, а с китайско-индийским конфликтом на границе. Об этом сообщает польский портал Defence24.

«Официально возможные перерывы в поставках <...> связаны с продолжающейся пандемией, но стоит держать в уме более прагматично и геополитическое объяснение — напряженность в отношениях КНР и Индии», — считают авторы материала.

Нью-Дели может позитивно воспринять ускорение поставок С-400 в Индию, запланированных на 2021 год. В этот раз, пишут польские журналисты, ракетные комплексы «Триумф» стали «предметом сложной политической игры между Москвой и Пекином».

России приходится «балансировать» между КНР и Индией, поскольку обе страны покупают российское оружие. Любые обострения в отношениях Пекина и Нью-Дели «могут фактически поставить под угрозу» оборонную промышленность РФ, подытоживают польские эксперты.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. В ноябре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным американской разведки, сообщил, что возможность закупки комплексов обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия. При этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в августе прошлого года предупредила о возможности введения Вашингтоном санкций против стран по всему миру, которые приобретут российские С-400.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку комплексов. Индия стала уже третьим зарубежным покупателем. Как заявил начальник штаба сухопутных войск страны Бипин Рават, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы США ввести санкции.

В сентябре 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на встрече главы России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поднималась тема военно-технического сотрудничества. По его словам, политики также обсуждали возможность поставок ЗРК С-400 в Индию. Представитель Кремля отметил, что у Нью-Дели большой интерес к военно-техническом сотрудничеству с Москвой.

20 июля 2020 года китайское издание Sina сообщило, что Москва пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта. В статье утверждается, что в настоящее время обстановка в районах конфликта между Индией и Китаем весьма напряженная.

Индия разместила в приграничной зоне свои зенитные комплексы «Акаш», которые могут доставить проблемы самолетам «близлежащих стран». Вместе с тем размещение в зоне конфликта российских ЗРС может нарушить баланс сил в регионе и привести к множеству проблем, полагают китайцы.

Автор называет С-400 основой российской системы противовоздушной обороны и самым эффективным комплексом в мире. Как указали в статье, С-400 «Триумф» способен работать с использованием восьми типов ракет с различной дальностью пуска. Российская ЗРС значительно превосходит китайские аналоги. Но, если Россия «в столь критический момент» поставит Индии большую партию С-400, это вызовет большие проблемы, считают китайские эксперты.